Oproep: WOZ-waardes schieten omhoog in de regio, hoe heftig is de stijging bij u?

Het is ieder jaar een beladen moment voor eigenaren van een huis of bedrijfspand: hoe pakt de waarde van hun bezit dit keer weer uit? Hoeveel meer belasting komt er bij? En hebben de taxateurs van de gemeente zich schuldig gemaakt aan natte vingerwerk of komt het aardig in de buurt?

Niet mals

Lezers kunnen zich melden

Dat betekent dat de belasting die inwoners moeten betalen ook de lucht in zal schieten.

Het ED wil onderzoeken hoe de vlag er in deze regio bij hangt. De redactie is op zoek naar lezers bij wie de bepaling van de WOZ de pan uit rijst en die daar iets over willen vertellen voor een vervolgartikel. Wilt u meewerken, stuur dan een bericht aan vandelezer@ed.nl. Vermeld hierin uw naam, woonplaats en telefoonnummer en vertel in het kort wat de situatie is en of u stappen gaat ondernemen om de waarde naar beneden te krijgen.