Opruimen van honderden liters gedumpt zoutzuur in Eindhoven wordt flinke klus

VIDEOEINDHOVEN - De berm moet worden afgegraven, de riolering doorgespoeld: het opruimen van de 1600 liter drugsafval neemt maandag nog de hele dag in beslag. Zondagavond werden de liters al rijdend geloosd over een traject van anderhalve kilometer tussen Eindhoven en Son.

De criminelen startten hun dumping van de chemische vloeistoffen op een parkeerterrein van sportpark ‘t Bokt aan de Aconalaan. Nadat een groot deel via een putje in een loods werd geleegd, zijn de grote vaten verder al rijdend leeg laten lopen. Vanaf het sportpark werden er eerst hoogstwaarschijnlijk een paar rondjes om de vlakbij gelegen rotonde genomen. Vanaf daar loopt het spoor over de ventweg van de Eindhovenseweg richting Son.

De vloeistoffen zijn daar vanaf het wegdek de berm ingelopen. „Je ziet dat het gras al geel aan het worden is, dat wordt gedood door de vloeistoffen”, zegt Daan Claereboets van Strukton Milieutechniek. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor het opruimen van de chemicaliën. Hij heeft de zuurgraad van het goedje vanmorgen nog gemeten, de pH-waarde was 1. „Dus het gaat om een zwaar zuur. Zoutzuur waarschijnlijk, misschien zwavelzuur. Dat wordt gebruikt bij de productie van amfetamine. Maar dat moeten onderzoek van het NFO (Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau, red.) uit moeten wijzen.”

Weeïge geur

Zondagnacht werd het wegdek al meteen schoongespoten. Het heeft niet kunnen voorkomen dat de weeïge geur van het zuur is nog altijd goed te ruiken is. Vooral als je boven de de plassen in de berm hangt, ruik je de chemicaliën. De berm moet dan ook worden afgegraven, zegt Claereboets: „Het is bodemvreemd materiaal, dat moet eruit. Het tast de planten en de organismen aan. Hoeveel er moet worden afgegraven? Dat weten we pas als we aan het graven gaan en tussentijd bodemmonsters nemen. Het gaat in ieder geval om een stuk van ongeveer 250 meter.”

Claereboets kijkt er niet van op dat criminelen de grote IBC-vaten van 1000 liter eerst grotendeels leeg hebben laten lopen. „Die vaten zijn loeizwaar. Als ze vol zitten met bijvoorbeeld zoutzuur, heb je het over ongeveer 1300 kilo. Dat krijg je onmogelijk uit een vrachtwagen geduwd. Ik heb ooit meegemaakt dat criminelen zo'n vat met een steekwagentje uit de vrachtwagen wilde rijden. Maar de laadklep begaf het onder al het gewicht. Toen ze hebben ze alles maar zo achtergelaten. Daarom hebben ze hier de vaten eerst leeg laten lopen, zodat ze wat lichter zijn en toen pas gedumpt.”

Riolering

Op het parkeerterrein heeft rioleringsbedrijf Adriaans intussen de riolering schoongespoten. Er wordt een tankwagen vol water door het putje gespoeld. De nacht ervoor is al zoveel mogelijk van de chemische vloeistoffen uit het riool geprobeerd te zuigen. Toch is ook hier de de chemische lucht nog goed te ruiken. „Maar het is niks vergeleken bij gister", zegt de vrouw die hier de hele nacht de wacht heeft gehouden. „Op een gegeven moment kreeg ik zo'n koppijn dat ik hierom heb gevraagd”, vertelt ze terwijl ze een gasmasker toont.

Het is nog onduidelijk hoeveel het opruimen van al het chemisch afval precies gaat kosten. De politie heeft wel een tip binnengekregen over het voertuig waarmee het afval mogelijk is gedumpt. Een getuige zag zondagavond rond 21.45 uur een witte bakwagen, een gesloten vrachtwagentje, rijden waar vloeistof uitlekte. Er zou verder een penetrante chemische lucht vanaf komen.

Bij Strukton Milieutechniek hebben ze een druk weekend achter de rug. Want er waren ook nog dumpingen in Nuenen, Asten en Boekel. Vorige week was het nog raak bij een leegstaande boerderij in Elsendorp.

