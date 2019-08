Opruimen van omgewaaide bomen in Zuidoost-Brabant kost miljoenen

EINDHOVEN/HELMOND - De storm die dinsdagavond 4 juni over het land trok , heeft in Zuidoost-Brabant voor enkele miljoenen schade aangericht: duizenden bomen legden het loodje.

Nog altijd zijn her en der de sporen duidelijk zichtbaar van het natuurgeweld dat die avond in een half uurtje tijd duizenden bomen plat legde en takken afrukte. De meeste meldingen bij de hulpdiensten die avond kwamen vanuit Eindhoven, Deurne, Bergeijk, Nuenen en Helmond.

Met name Eindhoven werd ongekend zwaar getroffen door de onweersbui die gepaard ging met heftige windvlagen. Volgens een inventarisatie van de gemeente waaiden in totaal zo'n 1200 bomen om, vooral in het zuiden en oosten van de stad.

Het opruimen van al het gesneuvelde groen loopt flink in de papieren: Eindhoven is hier anderhalf miljoen euro aan kwijt, aldus een woordvoerder. Inmiddels zijn de meeste omgewaaide bomen en afgerukte takken opgeruimd, hoewel hier en daar nog omgewaaid groen ligt. Met het verwijderen van de laatste restanten verwacht de gemeente tot eind deze maand bezig te zijn.

Deurne

Ook Deurne werd zwaar getroffen door de onweersstorm: 428 bomen legden volgens de laatste telling het loodje. De opruimkosten in Deurne zijn nog niet bekend. Ook hier is de klus nog niet helemaal geklaard. Wel zijn alle gesneuvelde bomen volgens een gemeentewoordvoerder verwijderd. Wat nog rest is het verwijderen van losse takken uit bomen. In Deurne ontstond ook de nodige schade aan verkeersborden en hekwerk, doordat er bomen en takken op terechtkwamen. Ook bestrating liep schade op, evenals kabels en leidingen die door boomwortels uit de grond werden getrokken.

Juni: Stormschade aan de Kaweiseweg in Deurne. © FotoMeulenhof

In Bergeijk sneuvelden 160 bomen; goed voor een onkostenpost van 140.000 euro. Vooral het snoeien van half afgerukte takken en het storten van het gesneuvelde groen liep in Bergeijk in de papieren. Ook hier zijn bijna alle bomen inmiddels opgeruimd.

Boomstobben

Nuenen verloor 120 bomen; de schade bedraagt volgens een woordvoerder minstens 125.000 euro. Eenzelfde bedrag is Helmond kwijt. Hier gingen 75 bomen om. Schade aan straatmeubilair was er nauwelijks, aldus de gemeente. Ook werden geen gemeentelijke gebouwen geraakt. Ook in Helmond blijven de sporen van de storm nog even zichtbaar: in het najaar worden de boomstobben die mogelijk risico’s kunnen opleveren voor passanten verwijderd.

Voor de opruim- en herstelkosten doen gemeenten een greep in de kas; verzekerd tegen schades als deze zijn ze niet. ‘Dit is ongebruikelijk en erg duur', aldus de woordvoerder van de gemeente Eindhoven. In de genoemde schadebedragen is de herplant van nieuw groen niet meegenomen.