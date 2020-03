Opsteker voor ziekenhuispersoneel in Eindhoven en Helmond: ’Ik ben blij dat bloemen zo niet verloren gaan’

800 boeketten

Het idee kwam van Femke Prins en Ingrid Artz, de partners van de broers Magendans. ,,Ik dacht meteen: we gaan die bloemen toch niet weggooien”, vertelt Prins, nadat haar vriend Fred Magendans zojuist een vrachtwagen met daarin zo’n 800 boeketten voorjaarsbloemen bij de expeditie-ingang van het Catharina Ziekenhuis heeft geparkeerd. In de ochtend bezorgden ze zo’n zelfde vracht bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

Het afblazen van de grotere weekmarkten vanwege het coronavirus heeft grote gevolgen voor het Eindhovense familiebedrijf, dat in Zuidoost-Brabant in elk geval op de zaterdagmarkten in Helmond en Woensel te vinden is. ,,De hele bloemenhandel is nu al wereldwijd ingestort”, vertelt Fred Magendans. ,,Kleinere markten gaan soms nog wel door, daar gaan we ons maar zoveel mogelijk op richten.” Natuurlijk is dat wel balen, bekent de Eindhovenaar.