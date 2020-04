Opvallende stijging Eindhovense coronaopnames

EINDHOVEN - Het aantal Eindhovenaren dat met het coronavirus in een ziekenhuis belandt, is de laatste dagen opvallend sterk gestegen. Gisteren waren het 133 personen, tegenover 95 op donderdag 9 april, blijkt uit cijfers van het RIVM. Een week geleden, op 6 april, stond de teller nog op 87. In vrijwel alle andere Brabantse plaatsen stabiliseert het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten.

De stijgende lijn die Eindhoven vertoont, valt in verhouding tot de stijging in andere gemeenten erg op. De stad schurkt met het aantal ziekenhuisopnames nu tegen Breda aan, dat tot dusver 137 opnames telde. Tilburg (158) en Meierijstad (166) hebben er nog flink meer. Of er een aanwijsbare verklaring is voor de stijging van Eindhoven, is nog onbekend. Het Máxima Medisch Centrum (MMC) en het Catharina Ziekenhuis gaven gedurende het paasweekend geen cijfers door.

,,We hebben na vijf weken onafgebroken werken geprobeerd de crisisorganisatie een paar dagen te ontlasten”, verklaarde een woordvoerder van het MMC. Hij meldde maandag nog wel dat alles op de intensive care afdeling van het ziekenhuis onder controle is. Ook liggen intussen zeven mensen op de speciaal ingerichte revalidatieafdeling.

Uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) blijkt sinds 6 april een daling van het aantal patiënten op de intensive care in Brabant. Volgens de laatste update van het ROAZ liggen nu circa 150 mensen op Brabantse ic’s. Eerder waren dat er nog 190.

Minder medewerkers ingeroosterd

Het beeld dat de instroom van patiënten met corona stabiliseert, wordt bevestigd door woordvoerders het St. Anna Ziekenhuis en het Elkerliek Ziekenhuis. ,,Het beeld is al een aantal dagen hetzelfde. We zien dat de toe- en uitstroom langzaam in balans gaan komen”, aldus een zegsvrouw van het St. Anna. ,,Het is relatief rustig”, zegt ook de woordvoerder het van Elkerliek. ,,We hebben een week gehad waarin we steeds nieuwe opnames hadden, het was steeds spannend of we het konden blijven managen. Dat lukte. Nu is het heel behapbaar.”