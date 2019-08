Opvang economische daklozen Eindhoven verandert

Opstart 040 is bedoeld voor een niet zo lang bestaande en uitdijende groep mensen zonder huis, die niet voldoen aan het stereotiepe beeld van verslaafde, soms psychotische zwerver. De nieuwe groep, zogeheten economische daklozen, bestaat uit mensen die met minder grote problemen dakloos worden dan de gemiddelde stereotiepe dakloze van pakweg vijftien jaar geleden. Ze hebben schulden, een scheiding te verwerken, komen niet aan een huis door krapte op de woningmarkt. Ze nemen per 1 januari volgend jaar de plek in van de huidige opvang aan de Bellefroidlaan 3, in Strijp.

Momenteel verblijven er achttien dak- en thuislozen in het hoekpand. Ze wonen er tijdelijk, gemiddeld een jaar, als tussenfase, op naar een baan en vaste woonplek. Dat is op dit moment onder de vlag van Springplank 040, de instelling die mensen zonder huis vooral aan werk wil helpen.

Niet samen

Springplank 040 is ook de bedenker van Opstart 040. Het idee erachter is vooral dat de klassieke groep daklozen en de economische groep beter niet samen kunnen worden opgevangen. ,,Het is niet fijn als de mensen met minder grote problemen samen met de andere groep in de nachtopvang zitten", geeft Thijs Eradus van Springplank 040 aan. ,,Wij staan nu op voor de nieuwe groep."

Een paar dingen gaan daarbij veranderen aan de Bellefroidlaan. Het pand wordt aangepast zodat op de begane grond maximaal vijftien mensen op zijn langst zes weken kunnen verblijven. In die korte periode wordt hun situatie in kaart gebracht en gekeken of er geen addertjes onder het gras zitten. ,,Als iemand toch blijkt te kampen met psychische problemen, dan is deze nieuwe opvang niet geschikt", zegt Eradus. Hetzelfde geldt voor zwaarverslaafden.

Permanent begeleiding

Op de eerste verdieping van het pand komt ruimte voor tien tot veertien mensen die er langer kunnen blijven terwijl ze zoeken naar een manier om hun leven weer op te pakken. Nieuw is ook dat er permanent begeleiding aanwezig zal zijn bij Portaal 040. In de nachtelijke uren zal er altijd één beveiliger en één groepswerker in het pand zijn.