‘Opwindende groei’ voor Thermo Fisher dat flink uitbreidt in Eindhoven

Heijmans uit Rosmalen is verantwoordelijk voor de nieuwbouw die bij de gebouwen van Thermo Fisher langs Achtseweg Noord in Eindhoven verrijst. Locatiedirecteur Maurits Smits heeft het in een persbericht over een ‘opwindende groei’ die de Eindhovense locatie van het Amerikaanse bedrijf doormaakt. Op dit moment werken er ruim 1100 mensen in Eindhoven voor Thermo Fisher, dat allerlei benodigdheden voor laboratoria levert.