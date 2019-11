Oranje statement tegen geweld tegen vrouwen

Ook huurappar­te­men­ten Next op Strijp-S in Eindhoven verkocht

23:08 EINDHOVEN - De 99 huurappartementen in woongebouw Next aan de Philitelaan in Eindhoven zijn verkocht aan Bouwinvest. De vrije sectorflats moeten nog gebouwd worden. Dat gebeurt vanaf eind dit jaar of begin 2020.