Oranje vlaggetjes vlogen over de toonbank; klanten vissen achter het net

Oranje scoort ook punten in Stratum; Heggenroos­straat blij met overwin­ning: ‘Laat maar komen’

13 juni EINDHOVEN - Een spannende wedstrijd met een uitstekend herstel van Oranje. Als het zo verder gaat, liggen er nog mooie voetbalavondjes in het verschiet. Dat is in het kort de conclusie van bewoners van de Heggenroosstraat in Eindhoven. Een groep Stratumse buurtbewoners had zich gisteravond geriefelijk op straat voor de tv genesteld. ‘Laat maar komen, we zijn er klaar voor', klonk het in het begin van de voetbalavond.