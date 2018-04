Oranjefeest in Eindhoven

EINDHOVEN - Koningsgezind of niet, wie tijdens Koningsnacht en Koningsdag een feestje wil vieren moet in Eindhoven zijn.

De binnenstad van Eindhoven kleurt weer oranje tijdens Koningsnacht en -dag. Het programma in de nacht is wat beknopter dan een paar jaar geleden toen Eindhoven nog dé oranjestad van het zuiden was. Zo komen danceliefhebbers eigenlijk alleen nog aan hun trekken op het Stadhuisplein. Twee organisatoren (VBA Events en First Vision) hebben daar de handen ineen geslagen voor Royal Dutch Eindhoven. Tussen 19.00 en 01.00 uur passeren liefst zeven dj's de revue op het gratis toegankelijke festival. Op Koningsdag is het de line-up nog langer met liefst twaalf acts op het programma tussen 12.00 uur en middernacht.

In de rest van de stad staan andere muziekgenres centraal. Op het podium van het Wilhelminaplein is Betty Blue een vaste gast. De Eindhovense band speelt daar vanaf 20.00 uur covers van onder andere David Bowie en The Rolling Stones. Vanaf 22.00 uur wordt het stokje overgenomen door Bertus Borgers en de band The Young Retro's. Het programma duurt tot middernacht. Op Koningsdag is het podium van diverse coverbands zoals The Def Americans die liedjes van Johny Cash spelen en Eighty Eight met een breed repertoire.

Zelf bepalen naar welke muziek je luistert? Dan is de Effenaar een optie. Hier is tijdens Koningsnacht een grote silent disco. Iedere bezoeker krijgt een koptelefoon met drie kanalen. Van hiphop tot jaren '80 tot rock 'n' roll.

Andere locaties zoals het Stratumseind, de Markt, de Jan van Lieshoutstraat, het Stationskwartier en Strijp-S hebben op Koningsnacht en -dag een vergelijkbaar programma. Een nieuw podium met overwegend dj's en Nederlandstalige muziek op de Markt en smartlappen bij de horeca in het Stationskwartier. Het Oranjefeest op Strijp-S beperkt zich tot het King-S festival in het Klokgebouw. Op Koningsdag zijn er ook optredens rondom het voormalige Philipspand. Op Stratumseind heeft ieder café een eigen feestje.

Op sommige locaties gaat het alleen los tijdens Koningsdag. Een vrijmarkt en muziek in De Bergen, Hiphop in Dynamo, Dance bij Usine en voor het eerst een feest bij café 't Mulderke aan de Wal.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Koningsdag in Eindhoven (archieffoto). © Jurriaan Balke

Ook buiten het centrum is genoeg te doen. Zo bouwde Supersized Kingsday op Aquabest de laatste jaren een goede reputatie op als het gaat om de stevige muziekstijlen. Wie met de hele familie Koningsdag wil vieren kan terecht op de Kruistraat, Het Ton Smitspark en in Winkelcentrum Woensel. Het grootste familie-evenement is in het Stadswandelpark. De vrijmarkt die voorheen rondom het Philips Stadion werd georganiseerd verhuisde vorig jaar naar het stadspark. Ook dit jaar staan er weer meer dan honderd kramen en is er zelfs een kinderspeelpark met begeleiding.

Op Koningsdag eindigen de muziekevenementen buiten uiterlijk om middernacht. Daarna gaat het feest wel door in de kroegen. In de hele binnenstad is een glas- en blikverbod van kracht. De wegen om het centrum zijn afgesloten en sommige parkeergarages onbereikbaar. Voor fietsen zijn er speciale stallingen net buiten de binnenstad. Vorig jaar kwamen er 65.000 mensen naar de Oranjefeesten.