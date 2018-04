Oranjevrouwen krijgen in Philips Stadion steun uit het hele land

Volledig scherm Het gezin Franssen met overbuurman Arnoud Klijn. © Lucas Nuchelmans

,,Het wordt 2-0 voor Oranje”, voorspelt Toon Franssen (10) uit Culemborg (G). ,,3-0”, doet zijn zus Pleun (12), zelf voetballend bij Focus uit Culemborg, er nog een schepje bovenop. De twee kids gaan samen met hun vader en moeder Hein en Anneke en overbuurman Arnoud Klijn ruim een uur voor de wedstrijd nog even snel een hapje eten.

Ze zijn eerder naar de Oranje Leeuwinnen wezen kijken maar de entourage van een uitverkocht Philips Stadion maakt het avondje uit voor de vijf extra bijzonder. ,,De Oranjevrouwen zijn momenteel ‘hotter’ dan de Oranjemannen”, vindt Anneke. ,,De mannen moeten zich eerst maar weer eens bewijzen want de laatste jaren is het niks”, zegt oud-Eindhovenaar Hein. ,,Dit is tenminste een echt stadion en dat maakt het een stuk leuker”, doet ook Arnoud een duit in het zakje.

Volledig scherm Anouk en Marly Loden uit Castricum. © Lucas Nuchelmans

Een stukje verderop staan moeder Marly (49) en dochter Anouk (10) Loden uit Castricum (NH) bij de parkeermeter. Anouk, fan van Oranjespits Lieke Martens, heeft een oranje sjaal om. ,,Deze wedstrijd is een verrassing voor Anouk”, vertelt Marly. ,,Halverwege Castricum en Eindhoven heb ik haar pas verteld dat we naar Nederland-Noord-Ierland gingen. Ze was helemaal door het dolle heen.”

Het is hun eerste Oranjevrouwen-wedstrijd. ,,Best wel spannend”, vindt Anouk die liever naar de Nederlandse meiden kijkt dan naar de mannen. ,,Het spreekt me gewoon meer aan.” Moeder Marly: ,,Ik vind het enthousiasme waarmee de vrouwen spelen leuk om te zien. Bovendien maken ze er niet zo’n hele show van om Oranje-speler te zijn. “

Volledig scherm Patricia en Marri met hun kids Sanne en Bas uit Sprang-Capelle. © Lucas Nuchelmans

Pal voor het stadion staat het gezin Van Engelen uit Sprang-Capelle te wachten op vrienden: vader en moeder Marri en Patricia en de kinderen Sanne (11) en Bas (9). ,,We hebben vorig jaar het EK voor vrouwen gekeken met zijn allen en dan zaten we helemaal in de wedstrijd”, lacht Patricia. ,,Maar naar een wedstrijd in zo’n groot stadion is natuurlijk helemaal mooi.” Marri heeft als man geen problemen om naar een wedstrijd van de Oranjevrouwen te gaan. ,,Ik mag er graag naar kijken”, zegt hij met en grijns. ,,En als de mannen van Oranje het niet doen, gaan we toch lekker naar de vrouwen.”

Sanne en Bas, lekker oranje uitgedost, voetballen zelf dan wel niet maar verheugen zich wel op de wedstrijd. Bas: ,,Ik speel honkbal.” Sanne: ,,Ik sport even een jaartje niet.”

Volledig scherm Ludo Jansens uit Witteveen. © Lucas Nuchelmans

Een paar meter verder staat Ludo Jansens uit Witteveen (Dr) op zijn dochters te wachten. ,,Ze vroegen of ik zin had mee te gaan en daar hoefde ik niet over na te denken. Het niveau is goed net als de mentaliteit. Bij de mannen heb ik de laatste jaren het gevoel dat het meer om hun tattoos en hippe kapsel gaat dan om het voetbal zelf. En als de vrouwen een schop krijgen, staan ze gewoon op. Mannen blijven eerst een paar minuten ‘sterven’ en uit hun ooghoeken kijken of ze de tegenstander een gele of rode kaart hebben aangesmeerd. Daar houd ik niet van.”

Volledig scherm Maryam Gumbs en Kimberly Baw uit Drunen. © Lucas Nuchelmans