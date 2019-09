Organisatoren maandelijkse vogeltjesmarkt in Eindhoven: ‘Een echte markt met vogels in plaats van bloemkolen’

EINDHOVEN - Begin er niet aan, zeiden ze tegen Guido Bouchée uit Eindhoven. Een vogeltjesmarkt in een tijd dat er steeds minder interesse in het kweken van vogels is. Deze maand bestaat de markt vijf jaar.

Een hersenbloeding jaren geleden wierp Bouchée ver terug. ,,Ik kon niet meer lopen en nauwelijks praten, maar ik heb geluk gehad. Mijn kortetermijngeheugen laat me weleens in de steek, maar verder ben ik grotendeels hersteld. Nu doe ik veel vrijwilligerswerk waaronder dus de vogeltjesmarkt in buurthuis 't Akkertje in Stratum."

Vijf jaar geleden ging Bouchée van start, destijds nog in buurthuis d'n Tref. ,,Ik was er voor een rommelmarkt en de kastelein achter de bar wist dat ik vogels kweekte. Waarom organiseer jij hier geen vogelbeurs?, vroeg hij." Iedere derde zondag van de maand komen er sindsdien een stuk of tien handelaren en nog wat particulieren met hun vogels naar de markt. ,,Parkieten, vinken, kanaries en noem maar op. Voor de verkoop, om te ruilen, maar veel bezoekers komen ook gewoon kijken. Kinderen vinden het vaak erg leuk. En ach, het is ook een sociale bedoeling. Veel bezoekers komen voor een praatje. Een echte markt maar dan met vogels in plaats van bloemkolen."

Hoop geregel

Bouchée doet de organisatie samen met zijn vrouw Hetty. ,,Het is een hoop geregel en dan zijn er ook nog allerlei instanties die zich er mee bemoeien. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit die controleert of de vogels in schone kooien zitten en mensen van de dierenbescherming die rondlopen en commentaar leveren. Die vinden alles zielig. En zo kreeg ik ook een boete omdat ik me niet gehouden had aan de regels rond de kansspelbelasting. De loterij waarbij mensen voor 25 cent een lotje kunnen kopen had ik niet opgegeven. Ik mocht 65 euro aftikken."

Veel geld voor Bouchée en zijn vrouw, die proberen zo weinig mogelijk kosten te maken. Handelaren betalen niets om op de markt te staan en bezoekers betalen een euro. ,,Samen met de inkomsten uit de loterij betalen we daar de onkosten van. Een kopje koffie voor de vrijwilligers en wat prijsjes voor de loterij. Van sponsors hoeven we het niet te hebben. De Jumbo sponsort liever Max Verstappen."

Zelf heeft Bouchée vooral zebravinken. ,,Een stuk of honderd denk ik. Die gebruik ik vooral voor tentoonstellingen. Het hele jaar ben ik er mee bezig. Kweken met de beste vogels om nog betere vogels te krijgen. Een hele uitdaging, want lang niet iedere vogel is een prijswinnaar. Ze hebben een platte kop, te lange snavel of een kromme teen. Die gebruik ik dan voor de ruil of plaats ik in een van de volières die ik bij drie verzorgingstehuizen verzorg."