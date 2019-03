Origami-dames uit Eindhoven: ‘Het is kunst en geen fröbelwerk’

Wie kent het niet, de gekleurde vierkanten papiertjes waar een bootje of kraanvogel mee wordt gevouwen? Origami, een van oorsprong Japanse vouwkunst. Maar dat is niet te vergelijken met het werk van Jolette Flapper en Nel Paasman. ,,Wat wij maken is echte kunst. We willen af van het theezakjesvouwen-imago’’, zegt Flapper. ,,Het is absoluut geen gefröbel’’, vult Paasman aan. ,,Er wordt speciaal papier gebruikt dat niet breekt en soepel, kleurecht en vierkant is. Niks wordt geplakt of geknipt. Ook het lezen van diagrammen (afbeeldingen hoe een figuur gevouwen wordt, red.) kost even tijd. Daarnaast moet je geduld hebben, precies zijn en een dosis creativiteit zorgt net voor die extra’s.’’