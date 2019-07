‘OS-toernooi beachvolleybal past bij bruisend centrum Eindhoven’

Dat stelt Koen Kerklaan, als gemeentelijk programmaleider sport nauw betrokken bij het Olympisch kwalifcatietoernooi dat in juni volgend jaar in de Eindhovense binnenstad plaatsvindt. Het is de allerlaatste mogelijkheid voor de beachvolleyballers om een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio binnen te halen; twee van de laatste vijf die er nog te winnen zijn. Aan het toernooi doen zestien landen met elk twee teams mee.

,,We willen een bruisende binnenstad hebben, met laagdrempelige activiteiten en evenementen die van sportieve waarde zijn én een grote internationale uitstraling hebben. Daar past het OKT uitstekend bij. Het is een kans die voorbij kwam, die met beide handen is aangegrepen”, zegt Kerklaan. Het toernooi zal naar verwachting duizenden bezoekers naar Eindhoven lokken.

Stadhuisplein

Het toernooi wordt georganiseerd door TIG Sports in samenwerking met de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Eindhoven was de enige gemeente die kandidaat was voor het evenement en kwam vooral in beeld omdat hier het hoofdkantoor van Dela -de hoofdsponsor- is gevestigd, zegt TIG-woordvoerder Simon Keijzer.

Het Stadhuisplein maakt volgens hem goede kans als locatie voor een tijdelijk stadion. Vooral de afmetingen van het plein zijn van belang: ,,We hebben flink wat ruimte nodig.” Rondom de bak met zand komen vier tribunes met in totaal zo'n tweeduizend zitplaatsen. Zekerheid over de plek is er nog niet; ook naar de Markt wordt gekeken, aldus Keijzer. ,,Maar daarvoor is wel afstemming nodig met de horeca-ondernemers.”

TIG heeft eerder met dit bijltje gehakt. Zo was het Amsterdams bureau betrokken bij het EK 2018 én het WK dat in 2015 in diverse steden, waaronder Den Haag, Apeldoorn en Utrecht, plaatsvond. Het stadion wordt niet de enige speelplek, zegt Keijzer: er zijn nog twee velden meer nodig. Locaties worden in de nabijheid van het stadion gezocht.

Activiteiten

Ook een aantal ‘side events’ die voor nog meer levendigheid in het centrum moeten zorgen, wordt op poten gezet. Hierbij zullen scholen, buurtverenigingen en sportclubs worden betrokken, aldus Koen Kerklaan. Over de aard van die activiteiten kan hij nog weinig zeggen. ,,Wellicht dat we een koppeling kunnen maken met de viering van het honderdjarig bestaan van groot Eindhoven. Na de zomer gaan we aan de slag met het opstellen van een programma.”