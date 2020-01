Oscarwinnende regisseur Coppola complimenteert Eindhovenaar met documentaire over fotograaf

Philips Museum gaat de boer op bij zorgcentra

9:56 LEENDE/EINDHOVEN - ‘Het Philips Museum komt naar je toe’. Dit is de slogan van een nieuw concept dat volgende maand wordt gelanceerd door het Philips Museum in Eindhoven. Hierbij wordt het verhaal van het Philips-concern vertelt bij zorginstellingen in de regio. Donderdag kregen bewoners van zorgcentrum Leenderhof in Leende alvast een voorproefje.