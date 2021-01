Osteopaat geen zorgberoep en dus in lockdown: patiënt Conny heeft nu 24 uur per dag pijn

Het Eindhoven­se stadsdeel Meerhoven groeit door: de Hooghe Heer krijgt ruim 150 woningen

5 januari EINDHOVEN - De bouw bij winkelcentrum Meerrijk in Meerhoven gaat een volgende fase in. Eind deze maand komen de 45 koopappartementen in de verkoop die Ten Brinke Cohof laat bouwen aan de zuidkant van het centrum.