Ottenbad na 50 jaar nog altijd hét familiezwembad van Eindhoven

Nadine van Losenoord uit Eindhoven was vijf jaar toen ze voor het eerst het Ir. Ottenbad binnenstapte en er leerde zwemmen. Nu, 34 jaar later, is ze alweer drie jaar wekelijks in het zwembad. Nu met haar kinderen Quinn en Faye Swinkels. Quinn heeft het Zwem ABC en Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 op zak; zijn zusje is bezig met Zwemvaardigheid 1.



Van Losenoord: ,,In dit zwembad heb ik leren zwemmen. Met het schoolzwemmen vanuit basisschool Heesterakker. Mijn zwemleraar destijds was Martien Geurts en elke les bij hem was een feestje. In het poedelbad was in die tijd nog een gele glijbaan waar we na elke les vanaf mochten roetsjen. Super was dat. Ik vond de zwemlessen echt leuk, terwijl ik toch een hekel had aan natte haren. Ik heb hier mijn zwemdiploma’s gehaald, maar ben daarna gestopt. Wel bleef ik hier in de zomervakanties komen. Met grote groepen kwamen we hier zwemmen, stiekem roken en wat vrijen, achter op de ligweide. Ik heb het hier heel fijn gehad, vertrouwd ook. Dat ik hier nu weer met mijn kinderen ben, was daarom eigenlijk vanzelfsprekend. En zij hebben ook weer fijne zwemlessen. Ze kijken hier echt naar wat kinderen nodig hebben. En wat ik ook fantastisch vind: ze leren hier meteen zonder bandjes zwemmen.”



,,Mijn kinderen voelen zich hier ook op hun gemak en gaan hier elke week graag naartoe. Want hoewel Quinn inmiddels alle diploma’s heeft die er te halen zijn, zwemt hij nu gewoon met zijn zusje mee in de groep voor Zwemvaardigheid 1. Dat geeft iets aan hè. En in de zomervakanties gaan we samen naar het buitenbad. De geschiedenis herhaalt zich.”