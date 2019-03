Ottersporen ontdekt in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de High Tech Campus in Eindhoven zijn vorige maand sporen van een otter gevonden. Het gaat om afdrukken in een laagje sneeuw op een beschoeiingsplank langs een waterplas, in de buurt van de Dommel. Deskundigen hebben inmiddels bevestigd dat het daadwerkelijk om ottersporen gaat.

Het spoor kon enkele meters gevolgd worden, zegt Frank Zanderink van ARK Natuurontwikkeling. ,,Daarna is het diertje waarschijnlijk de Dommel ingedoken.”

Waar de otter vandaan kwam en naartoe is gegaan, is volstrekt onduidelijk. De laatste keer dat in Brabant een otter werd gezien was in 2006 in de haven van Waspik. Dat dier werd later overreden op de snelweg A58.

De otter verdween in 1988 uit Nederland, maar werd later weer uitgezet en is inmiddels aan een comeback bezig. Zo is er een groeiende populatie in de Gelderse Poort, aan de oevers van de Rijn en Waal achter Nijmegen. Met het project ‘Welkom Otter’ – een samenwerking van ARK, waterschappen en de gemeenten Den Bosch en Oss - wordt geprobeerd om het diertje richting Brabant te laten migreren. ,,We rollen als het ware de rode loper uit”, zegt Zanderink. ,,Dat doen we door de knelpunten weg te nemen. Maar voordat die maatregelen uitgevoerd zijn, duikt ie nu al in Eindhoven op.”

Een beetje onverwacht. ,,We hadden ‘m misschien eerder verwacht langs de Maas. Maar dit kan ook, vanwege de Dommel. Het is een heel positief signaal.”