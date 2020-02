Oud-directeur over 50 jaar ijssportcentrum: ‘Schaatsbaan hoort bij 'n stad als Eindhoven’

Ook dans, straatthea­ter en poëzie tijdens graffiti-festival Step in the Arena

15:08 EINDHOVEN - Graffiti-festival Step in the Arena wordt uitgebreid. Tijdens de elfde editie, op 6 en 7 juni in de Eindhovense Berenkuil, staat het werk van graffiti-kunstenaars nog steeds centraal. Maar bezoekers kunnen ook kijken naar onder andere straattheater en dans-demo's.