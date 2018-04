Oud-Eindhovens raadslid Bamenga ontzettend woedend om 'etnisch profileren' op Eindhoven Airport

,,'Hé jij', hoorde ik toen ik het vliegveld binnen liep", vertelt de Eindhovenaar. ,,Ik werd een andere kant opgestuurd en ik dacht nog: dat kan. Ik keek om me heen en hoopte dat ik de bevestiging zou zien dat ik er niet uitgehaald werd vanwege mijn huidskleur. Maar helaas gebeurde het tegenovergestelde. Ik zag dat een donkere vrouw met kinderen werd aangesproken en daarna ook nog een donkere man."

Discussie

Het duurde even voordat alle gegevens van Bamenga waren gecontroleerd en hij weer verder mocht. In de tussentijd ging hij met de medewerker van de Marechaussee in gesprek. ,,Ik bleef netjes, hij ook. De man vertelde me dat dit is wat de wet hem voorschrijft. Op deze manier zou de mogelijkheid dat terroristen en criminelen ons land binnenkomen verkleind worden."

Een raar argument vindt Bamenga. ,,Dus criminelen en terroristen hebben altijd een donkere huidskleur? Ik werd hier ontzettend woedend van, maar gelukkig kan ik me beheersen en het gesprek aangaan. Anderen kunnen dat wellicht niet."

Profileren

De Koninklijke Marechaussee geeft in een reactie aan niet discriminerend te willen handelen. 'Profileren is een belangrijk middel voor de Marechaussee. De profielen berusten op historische ervaringen en cijfers, informatie, inlichtingen en risico-indicatoren. Het uiterlijk voorkomen (waaronder etniciteit) kan hierbij relevant zijn, maar altijd mede op grond van andere objectieve indicatoren of informatie', is te lezen in het statement. Wel zeggen ze het vervelend te vinden dat Bamenga de controle als kwetsend heeft ervaren.

De Eindhovenaar vindt de controles niet efficiënt. ,,Echte terroristen en zware criminelen zijn altijd al bekend bij de inlichtingendiensten. Dit is alleen maar onnodig kwetsend. Je geeft mensen die vrijwel hun hele leven in Nederland wonen het gevoel dat ze hier nog steeds niet thuishoren. En het is ook niet de eerste keer. Ik heb in Brussel gestudeerd en als ik terugkwam en er waren controles bij de grens, werd ik altijd aangehouden."

Vrijheid

De Eindhovenaar kwam uit Italië, waar hij op het eiland Ventotene in het kader van Bevrijdingsdag juist speeches gaf over vrijheid. De beleidsmedewerker diversiteit aan Universiteit Leiden spreekt komende week op meer plaatsen in Nederland over hetzelfde thema. Zaterdag spreekt hij op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. ,,Maar wat betekenen woorden over vrijheid als er in de praktijk niks mee wordt gedaan?"