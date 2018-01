Drukke jaarwisseling met veel incidenten; hoofdprijs Staatsloterij valt in Noord-Brabant

VideoEINDHOVEN - Een drukke jaarwisseling, met volgens de autoriteiten nauwelijks noemenswaardige incidenten. Of het moet het explosief zijn geweest dat afging aan Uniastate in Eindhoven of de achttien vuurwerkslachtoffers die zich bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven meldden.

Volledig scherm Vuurwerk boven Eindhoven © Jordy Haven

Overvolle cafés, straten en pleinen, en dus veel kleine incidenten als bermbranden, opstootjes en vechtpartijen. Medewerkers van politie, brandweer en ambulance in Helmond, Eindhoven en omgeving spreken desondanks van een oud&nieuw die vergelijkbaar is met een drukke stapavond, maar die verder relatief rustig is verlopen.

Uniastate

Alleen aan de Uniastate in het Eindhovense stadsdeel Gestel is kort na middernacht een explosief afgegaan. De ramen van drie huizen waren kapot. Een bewoonster moest door de ambulance worden behandeld; zij had verwondingen aan haar hoofd door rondvliegend glas. Haar zoon had last van zijn gehoor als gevolg van de harde knal. De politie vermoedt dat er sprake is van zwaar, illegaal vuurwerk en is nog op zoek naar de dader(s) en getuigen van het incident.

Opvallend is dat op de spoedeisende hulp van het Catharina Ziekenhuis het personeel de handen vol heeft gehad aan de 18 vuurwerkslachtoffers die zijn binnengedragen. Een hoog aantal vergeleken met vorig jaar, toen het Eindhovense ziekenhuis er maar 1 telde. ,,Drie van de achttien hadden oogletsel. Verder waren er meldingen van verbrandingen aan een been of verwondingen aan de hand", meldt een woordvoerder.

Vuurwerkslachtoffers

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond telde tien vuurwerkslachtoffers, onder wie twee kinderen onder de 18 jaar, maar volgens een woordvoerder is dat geen verrassend hoog aantal. Eventuele patiënten met oogletsel als gevolg van vuurwerk zijn naar het Catharina doorverwezen.

De andere twee ziekenhuizen melden een lager aantal vuurwerkslachtoffers. Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop behandelde drie mensen die met vuurwerk in aanraking zijn gekomen. Een had oogletsel, de andere hadden verwondingen aan handen en aangezicht. Op de spoedeisende hulp van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven meldde zich één vuurwerkslachtoffer, maar volgens een woordvoerder was het letsel niet ernstig.

In totaal een tiental mensen kwam binnen met een alcoholvergiftiging of letsel als gevolg van alcoholmisbruik, van wie een klein aantal jonger was dan achttien jaar.

De ziekenhuizen in de regio hadden het druk, maar niet meer dan anders. De meeste patiënten kwamen voor klachten die niets te maken hebben met de jaarwisseling, maar die elk weekeinde wel voorkomen. In het Catharina Ziekenhuis werd een baby geboren.

Staatsloterij

De hoofdprijs van de oudejaarstrekking is gevallen in de provincie Noord-Brabant. De prijs van 30 miljoen euro is gevallen op een heel staatslot, dat gekocht is in een winkel in Noord-Brabant.

De Oudejaarstrekking werd voor de 25e keer georganiseerd. De Staatsloterij laat weten dat zij in verband met privacy niet bekend kunnen maken wie de winnaar is. Daarnaast is het lot gekocht in een winkel en dus moet ook de Nederlandse Loterij afwachten tot de winnaar zich meldt. Een woordvoerder laat ook weten dat de organisatie niet bekend kan maken waar het winnende lot gekocht is.

Volledig scherm Vuurwerk boven Eindhoven © Jordy Haven

Zoals elk jaar moest de brandweer vaak uitrukken. Bijvoorbeeld in Eindhoven naar een autobrand in de Tinelstraat, een caravanbrand op het Gerardusplein en naar een containerbrand aan de Jan Palachstraat. Ook in Helmond werd de brandweer een paar keer opgeroepen.

De politie rapporteerde verder talloze kleine incidenten, zoals opstootjes en vechtpartijtjes. ,,Het is met aanhoudingen iets drukker dan met een normale uitgaansavond. Maar het was ook een drukke nacht voor de horeca. Als er dan veel alcohol wordt gedronken en mensen staan dicht op elkaar, heb je al gauw wat aan de hand", zegt een woordvoerder.

Verder in het nieuws