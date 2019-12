Oud en nieuw valt vroeg dit jaar: volop klachten van overlast in Eindhoven en Helmond

Hoe typerend. Terwijl alle burgemeesters uit Zuidoost-Brabant en heel veel politiemensen met elkaar vergaderen in het regionaal opleidingscentrum van de brandweer in Eindhoven, staan op een steenworp afstand enkele jochies vuurwerk af te steken. Het geknal en geknetter in het tunneltje onder de snelweg hult hen in een grote, grijsblauwe rookwolk. Vet man!

Al maandenlang wordt overal in de regio vuurwerk afgestoken, variërend van licht geknetter tot oorverdovende dreunen, niet zelden in het holst van de nacht. In Helmond heeft dat in de afgelopen 90 dagen gezorgd voor 920 klachten, meldt de gemeente desgevraagd. Klachten gaan over knal-, maar óók siervuurwerk. Ook noteert de gemeente de vernieling van zo’n twintig afvalbakken én schades aan kabels en verkeersborden: een min of meer gebruikelijk beeld. In Eindhoven, waar tien dagen terug de campagne ‘Meld vuurwerkoverlast’ startte, lijkt de overlast kleiner of de drempel om die te melden hoger: vanaf 9 december kwamen 242 klachten binnen op de BuitenBeter-app.

47 kilo illegaal vuurwerk op zolder

Veel klachten zijn toe te schrijven aan het zware vuurwerk dat veelal illegaal het land binnenkomt. Dinsdag trof de politie op een zolder van een huis aan de Kruisboog in Geldrop maar liefst 47 kilo illegaal vuurwerk aan. De illegale vuurwerkbommen met veel kruit, vaak afkomstig uit het buitenland, zorgen vaak voor hardere knallen. Daarnaast wordt er momenteel al volop legaal licht vuurwerk afgestoken. Dit zogenaamde categorie F1-spul is het hele jaar te koop. Licht ‘kindervuurwerk’: sterretjes, Bengaals vuur, knalerwten en dergelijke.

Ook van het afsteken van dit categorie 1-vuurwerk ervaren mensen ook regelmatig overlast. Het mag het hele jaar door verkocht en afgestoken worden. De minimumleeftijd is twaalf jaar. Winkels als Action en Solow hebben het al wekenlang in de schappen liggen. Als de vraag het aanbod tenminste niet overstijgt, zoals dinsdag bij de Action op bedrijventerrein de Hurk. Op wat Bengaals vuur en sterretjes na is er niets meer te krijgen. ,,Ik durf ook niet te zeggen of het nog binnenkomt", zegt een medewerker. ,,Het is erg hard gegaan de laatste tijd.”

Meer geluk hebben we bij het filiaal op de Hendrik Staetslaan én bij de Solow in Winkelcentrum Woensel, hoewel de voorraad ook hier aardig begint te slinken. Voor dik twintig euro scoren we een tas vol, waaronder een indrukwekkend grote staaf Bengaals vuurwerk. Het vuurwerkpakket van prijsknaller Action bevat ook een aantal kleine, onschuldig ogende rotjes die toch nog verrassend harde knallen opleveren.

Plan van aanpak

Legaal of illegaal en van welke categorie dan ook: de gemeente Eindhoven handhaaft niet op vuurwerkoverlast. De reden: te weinig capaciteit, zowel bij Stadstoezicht als bij de politie. Wel wordt de overlast in kaart gebracht en wordt geïnventariseerd in welke buurten de overlast het grootst is, zodat er volgend jaar een ‘plan van aanpak’ voor de jaarwisseling kan worden gemaakt.

Volgens een woordvoerster van de politie Oost-Brabant komen uit de hele regio klachten binnen. Handhavend optreden tegen afstekers heeft weinig prioriteit. ,,We proberen altijd in te zetten op meldingen, maar we kunnen simpelweg niet op alle meldingen van vuurwerkoverlast rijden", laat de woordvoerster weten. ,,Is het bij de ene melding te doen op een bepaalde plek, dan komen er alweer andere meldingen binnen dat het ook ergens anders aan de gang is. Bovendien is hier ook een taak weggelegd voor de gemeente.”