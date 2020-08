Oud gereedschap: ‘Ieder stuk heeft een eigen verhaal’

ZOMERSERIEEINDHOVEN - In een grote schuur in Eindhoven ligt oud gereedschap uitgestald. Overal waar je kijkt staat of ligt wel een stuk. Kees van Grevenbroek (55) is de trotse verzamelaar.

‘Ik denk dat ik ongeveer 25 jaar geleden mijn eerste gereedschap kocht. Ieder stuk hier heeft een eigen verhaal”, zegt Kees van Grevenbroek. De voorliefde voor deze gereedschappen is spontaan ontstaan. Van Grevenbroek was niet op zoek naar een hobby, maar toevallig kwam hij een mooi stuk oud gereedschap tegen op een markt en was geïntrigeerd waarvoor het gebruikt werd.

Wassen was veel werk

Van het een kwam het ander en inmiddels is de verzameling uitgebreid met meer dan honderd stuks gereedschap en huishoudelijke gereedschappen. ,,Van de laatste heb ik niet zoveel, maar sommige zijn zo mooi. Dit is bijvoorbeeld een waspot uit Duitsland. Daar ging dan zeep in en de waspot fungeerde dan als een soort stamper op het wasgoed in de tobbe. Wassen was toen enorm veel werk.”

De verzameling is afkomstig uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Op de meeste ervan staat ook de naam van de smid geschreven. Ik vind het interessant om uit te zoeken waar het vandaan komt en wat het gebruiksdoel is.”

Hiep is favoriet

Op de vraag of Van Grevenbroek een favoriet heeft in zijn verzameling komt meteen een antwoord. ˶,,Deze hier, dit is een hiep, een soort hakmes dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om dunnere takken op lengte in te korten. Maar deze is ook mooi. Een veldaambeeld, dit namen de boeren mee naar het land en dan konden ze midden op het land hun zeisen slijpen. Want een zeis moet scherp zijn hè, anders kun je er niets mee. Sowieso moet gereedschap scherp zijn.”

De vele zeisen die in de schuur hangen, worden nog steeds gebruikt. Want Van Grevenbroek is niet alleen een bevlogen verzamelaar, maar ook vrijwilliger op het groendomein ’t Wasven in Eindhoven. Daar is hij actief betrokken bij de Natuurwerkgroep en geeft hij onder andere workshops waarbij mensen kunnen leren hoe ze de zeis kunnen gebruiken. ˶,,Bij zeisen zit het in de juiste houding van het lichaam. Je bent een met het veld, geen motorgeluiden van machines, maar het zacht zwiepende geluid van de zeis. ’s Avonds ben je kapot, maar dan heb je wel een mooi veld.”

Smid uit Eindhoven

Er is nog ruimte in de schuur, dus als iemand nog iets heeft liggen, dan houdt Van Grevenbroek zich aanbevolen. ˶,,Weet je wat ik nog een keer hoop te vinden? Een stuk gereedschap met de naam van een smid hier uit Eindhoven. Dat zou toch een mooie aanvulling zijn op mijn verzameling.”