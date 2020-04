Oud-Lieropenaren: Corona brengt armoede op Curaçao aan het licht

Veertien jaar woont Gofrie van Lieshout (50) - oorspronkelijk uit Lierop - op Curaçao, waar ze een projectbureau heeft ‘op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt.’ ,,Ik ken een hele grote groep van mensen die na het boodschappen doen, hun overgebleven eten naar arme gezinnen brengen die niks hebben. Er zijn kinderen op het eiland die al dagenlang niets meer hebben gegeten. Dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn?”

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Gofrie van Lieshout © Gofrie van Lieshout

De economische situatie op Curaçao was voor het uitbreken van de coronacrisis al niet florissant, door de crisis komt nu schrijnende armoede direct aan het licht. Het toerisme naar de Antillen is volledig stilgevallen, hotels staan leeg, de straten zijn uitgestorven. Op Curaçao mogen bewoners maar twee dagen per week de straat op, gekoppeld aan het kenteken van hun auto - vitale beroepen uitgezonderd. En voor de rest is het: thuis blijven. Er geldt ook een avondklok.

Duurste hotel

,,In het duurste hotel van Curaçao werken normaal honderd mensen, van wie zeven in vaste dienst. De anderen hebben een nuluren-contract en zitten nu per direct zonder werk en inkomsten", geeft Martien Driessen (59) als voorbeeld van de huidige malaise. Driessen - ook afkomstig uit Lierop - heeft al dertig jaar een groothandel in bakkerijgrondstoffen op het eiland. ,,Er is hier geen sociaal vangnet, er zijn geen uitkeringen. Veel mensen werken als dagloner. Hun geld is vaak aan het eind van de week op, en als ze dan ineens geen werk meer hebben..."

Driessen en Van Lieshout denken dat de lening van negentig miljoen euro voor Curaçao, 22 miljoen voor Aruba en 25 miljoen voor Sint Maarten wel wat verlichting kan brengen, maar niet voor lang. Minister Knops maakte dit steunpakket voor de komende zes weken afgelopen donderdag bekend.

Quote Rijkere mensen gaan voedselpak­ket­ten brengen in armere buurten en komen daar voor het eerst. Ze weten niet wat ze zien: ‘holy Christ, is dit ook Curaçao?’ Martien Driessen, Woont op Curaçao

,,Het is de bedoeling dat dit geld gebruikt wordt om de directe armoede op te lossen, maar het is nog de vraag hoe. Dat horen we waarschijnlijk na Pasen", veronderstelt Driessen, die ziet dat de armoede op Curaçao ,,nu extra naar buiten komt. Rijkere mensen gaan voedselpakketten brengen in armere buurten en komen daar voor het eerst. Ze weten niet wat ze zien: ‘holy Christ, is dit ook Curaçao?’ Dat die twee werelden nu dichter bij elkaar komen, is misschien wel een pluspunt van de crisis. Je ziet een geweldige solidariteit ontstaan. Allerlei stichtingen en instellingen zijn nu ook extra alert op huiselijk geweld en kindermishandeling, dat vaak samenhangt met armoede.”

Gofrie van Lieshout, die ook werkt als docente maatschappijleer, ziet een ander gevolg van de armoede. ,,Armere gezinnen hebben geen computer thuis, zodat veel kinderen nu niet digitaal les kunnen krijgen.”

Niet snel zenuwachtig

Martien Driessen zegt zelf als ondernemer niet zo snel zenuwachtig te worden, maar ziet zijn omzet even goed met zo'n veertig procent dalen. Hij heeft 24 mensen in dienst, voor wie hij nog wel werk heeft. Maar gerust op de situatie is niemand op Curaçao. ,,Er wordt al gepraat over wat er zou kunnen gebeuren: dat ze vandaag of morgen met honderd man tegelijk een supermarkt gaan plunderen”, zegt Driessen.

Antillianen in Nederland proberen ondertussen goed op de hoogte te blijven van de situatie ‘thuis.’ Eindhovenaar Gerard Wijngaarden, oprichter van de Antilliaans/Surinaamse zender RTV7 die in Nederland uitzendt, heeft het over een ‘heel nijpende situatie.’ ,,Het is alarmerend, dit moet niet te lang duren.”

Wijngaarden voorziet dat veel Antillianen straks een enkeltje Nederland kopen, ,,tenminste, als ze kunnen sparen.” De Eindhovenaar zet met zijn zender een benefietactie op voor de Voedselbank op Curaçao. Zijn eigen familie weet ondertussen het hoofd nog wel boven water te houden.

Datzelfde geldt voor de verwanten van Helmondse Shanny Curiel (54). ,,Mijn moeder op Curaçao is schoonmaakster in een hotel en is niet meer nodig nu. Maar met het Nederlandse pensioen van mijn vader, redden mijn ouders het wel. Ik heb nog niet gehoord dat ze iets tekort komen. En anders wordt het vaak binnen de familie opgelost. Mijn broer, zus en ik kunnen ook helpen.”

Bellen kostbaar

Omdat bellen kostbaar is, maken Curiel en haar familieleden nu vooral gebruik van whatsapp om te communiceren. ,Als je het over duivel hebt....”, zegt de Helmondse, terwijl er net een appje van haar vader binnenkomt om haar te herinneren aan het verhaal van Goede Vrijdag. ,,’Vergeet niet dat Christus voor ons heeft gezorgd en geleden’, appt hij.”

Volledig scherm Martien Driessen © Martien Driessen