Oud-minister Max Steenberghe (1899-1972) voor even terug door profielwerkstuk achterkleinzoon: ‘Zelfs mijn geschiedenisdocenten kenden hem niet meer’

Ook Brabanders ontbreken op de 'dodenlijst' oorlogsmo­nu­ment, zoektocht naar gevallen voetbal­lers

27 maart Op de KNVB-campus in Zeist staat een monument met daarop de namen van 2212 leden die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. De lijst is verre van compleet, zo ontdekte sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Hij is een zoektocht gestart naar álle namen. Ook voetballers uit Zuidoost-Brabant ontbreken op de ‘dodenlijst’.