Oud papier in Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo weer opgehaald vanaf donderdag

Nog eens vier aanhoudin­gen voor rellen in Den Bosch en Eindhoven

14:05 EINDHOVEN/DEN BOSCH - Opnieuw zijn er vier jonge mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven en Den Bosch. Een drietal (17, 17 en 20) wordt verdacht gereld te hebben in Eindhoven. Een 19-jarige Bosschenaar zou datzelfde hebben gedaan in zijn thuisstad.