Oud Philips-medewekers voor één ochtend terug op de oude werkplek

Corstiaans had zijn oud-collega’s uitgenodigd voor een rondleiding van Boudie Hoogedeure, verantwoordelijk voor promotie en acquisitie bij Geva Vastgoed, de huidige eigenaar van het voormalige Philips terrein Strijp T. TQ biedt nu onderdak aan vijftig bedrijven die de startupfase zijn ontgroeid. ,,We zitten nu helemaal vol”, vertelt hij trots. ,,Het laatste huurcontract is gisteren getekend.”

Voordat hij de 26 bezoekers bij een kop koffie bijpraat over de transitie die het gebouw TQ de afgelopen zes jaar heeft doorgemaakt, is het voor hen na anderhalf jaar een hartelijk weerzien. Spontaan beginnen de gesprekken en komen herinneringen naar boven, ook tijdens de rondleiding in en rondom het zes verdiepingen tellende gebouw. Soms moeten ze even geduld hebben, want Hoogedeure laat de kans op promotie niet voorbijgaan. Zo horen ze dat bij de herontwikkeling duurzaamheid hand in hand ging met respect voor de historie van het pand en dat er om de vitaliteit van de gebruikers te bevorderen er in de omgeving een hardloopparcours is uitgezet. Ook worden ze gestimuleerd op de fiets naar hun werk te komen. ,,Dan valt het me wel op dat onze grote fietsenstalling is verdwenen”, merkt Corstiaans op.

PTT

TQ telde in de hoogtijdagen van Philips in de jaren 80 zo’n duizend medewerkers. ,,En dan moet je er ook nog 200 in Acht meetellen”, zegt Wim Troost, destijds adjunct-directeur van de hoofdindustriegroep PIT (Producten voor Industriële Toepassingen). ,,Wij waren actief in business-to-business, niet met consumentenproducten.” Hij en zijn college Nico Vrijenhoek noemen de automatisering van de postsortering bij PTT, anderen praten over transformatoren voor telefooncentrales. Troost en Vrijenhoek onderstrepen dat TQ de bakermat was van later succesvolle bedrijven als ASML (chipmachines), Fluke (meetinstumenten) en FEI (elektronenmicroscopen).

Ondanks het genoemde respect noemen de gepensioneerden het gebouw ‘onherkenbaar veranderd’, maar ook ‘schitterend gerenoveerd’. Gerrie Kersten van de personeelsdienst had even moeten zoeken naar de hoofdingang, die bleek verplaatst. En waar vroeger de hele zesde verdieping was ingericht als bedrijfsrestaurant voor de directie en kantine voor de anderen, zitten nu mensen in glazen cabines te vergaderen of te werken achter hun laptop.

Troost, over wie een van zijn medewerkers zich herinnert dat hij altijd met twee volle werktassen het weekend inging, roemt het sociale karakter van zijn werkgever. ,,Philips zorgde voor een studiebeurs voor onze kinderen, bouwde huizen, zorgde voor sport en cultuur.” Hij weet dat Frits Philips oog had voor zijn mensen. ,,Hij wist dat als het hen goed ging, dat ook goed was voor de winst van het bedrijf. Maar als de strategie beter was geweest, had Jan Timmer de bezuinigingsoperatie Centurion niet nodig gehad.”