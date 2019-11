Oud-piloot neemt afscheid van DC-10 op Vliegbasis Eindhoven: ’Jeetje, wat een schermen’

Met een blik van herkenning bukt René den Boer hij om de cockpit in te gaan. ,,Jeetje, wat een schermen”, mompelt hij, terwijl hij vanuit een van de stoelen om zich een kijkt. ,,Die hadden we in mijn tijd niet één. Maar verder is wel alles precies hetzelfde hoor. Prachtig.” Den Boer was tussen 1971 en 2008 piloot bij Martinair en maakte in de periode tot 1992 ontelbaar veel kilometers met de Mc Donnell Douglas DC-10, kortweg DC-10 genoemd. ,,Tussen de negen- en tienduizend vlieguren”, schat hij zelf in. ,,En per uur vlieg je zo’n negenhonderd kilometer.”