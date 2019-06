Oud-politiechef uit Eindhoven veroordeeld voor corruptie

Tegen de oud-politiechef was 240 uur werkstraf en een maand cel voorwaardelijk geëist. De rechtbank vond dat echter een te lichte sanctie voor een dergelijk vergrijp. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat de 53-jarige ondernemer Otto V. de toenmalig politiebaas trakteerde op lange verblijven in zijn Franse landhuis. Beide heren werkten samen in het beveiligingsproject Criminee!.

Invloed op camera's

De commissaris had invloed op welk softwaresysteem de politie zou kiezen voor het uitkijken van bewakingscamera’s. Daarin zat het belang van de ondernemer om de politiecommissaris om te kopen, zei het OM eerder. Van den E. werd door de politie gedetacheerd in dit project. Het bedrijf van V. deed rechtstreeks zeken met de oud-commissaris die zich regelmatig in uniform liet prijzen voor het baanbrekende werk.

Volgens de rechtbank toonde de oud-commissaris geen inzicht in zijn laakbare handelen. Sterker nog: hij frustreerde een integriteitsonderzoek naar zijn persoon. Dat in combinatie met de ernst van de feiten maakt dat de rechtbank tot een celstraf kwam. Dat hij zich bewust was van zijn foute handelen blijkt uit het feit dat hij het onderzoek naar zijn persoon frustreerde, aldus de rechtbank. ,,Hij was een gewaarschuwd man maar trok zich niets aan van de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport.’' Ook achtte de rechtbank valsheid in geschrift bewezen. Van den E. poogde de betalingen van de ondernemer af te dekken met valse facturen. Van witwassen, dat ook ten laste was gelegd, is de man vrijgesproken. Het feit dat Van den E. is ontslagen bij de politie werkte niet strafverlagend.