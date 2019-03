Oud-premier Dries van Agt pleit voor meer fatsoen bij Eindhovense preek

Is het puur toeval of is de datum bewust gekozen om wat tegenwicht te bieden aan wat er zich een paar kilometer verderop afspeelt? Dat blijft in het midden. Als protestantse geloofsgemeenschap vieren de remonstranten in ieder geval geen carnaval. Maar zowel Dries van Agt, als geboren Geldroppenaar en oud-Augustinianum leerling, als de kerk in de Dommelhoefstraat moeten toch vooraf hebben geweten welk feest er voor de deur stond.

Scheldkanonnades

Over carnaval rept Van Agt overigens met geen woord. Wel spreekt de oud-premier van het CDA over scheldkanonnades op sociale media, populistisch gebruik waar zelfs onze minister-president zich aan bezondigt en het gevaar van het inruilen van onze taal voor Engels. “Het probleem van de verbale agressie die je op social media tegenkomt, is de anonimiteit die de gebruikers daar hebben.” Volgens hem is de drang naar individualisering doorgeslagen en zorgt dit gebrek aan gemeenschapszin voor verruwing van de omgangsvormen. “Samen met de urbanisatie heeft dit onze saamhorigheid aangetast. Je ziet het aan hoe we op sociale media met elkaar omgaan, maar ook op onze wegen.”

Toch is het niet iets van de laatste jaren. Volgens Van Agt is het met de culturele revolutie eind jaren 60 al in gang gezet. Ook het tutoyeren – “de noem me maar Piet-periode”- droeg hier aan bij. “Hoeveel ontzag is er tegenwoordig nog voor het gezag? Respect is een essentieel onderdeel van onze omgangsvormen.”

Grove grappen

En slechte voorbeelden zijn er genoeg. Hij benoemt de vaak grove grappen van onze bekende cabaretiers, maar zelfs onze minister-president gaat niet vrijuit. In een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant trok hij onlangs ook al fel van leer hierover. “Jongen, schaam je één keer flink en doe het nooit meer.” Met deze woorden wees hij Mark Rutte terecht nadat die zei dat hij de relschoppers bij de jaarwisseling “het liefst persoonlijk in elkaar had willen slaan.” “Een uitspraak die hij weliswaar deed in aanloop naar de verkiezingen, maar een premier onwaardig is.” De woordkeuze van de premier leidde al eerder tot ophef. In 2016 ontstond commotie over de ‘pleur op’-uitspraak die Rutte in het televisieprogramma Zomergaten maakte over Turkse Nederlanders die geen binding hebben met ons land.

Hij sluit af met een overpeinzing over onze identiteit. “De laatste jaren leutert iedereen over onze identiteit en hoe belangrijk het is om die te behouden en tegelijkertijd besluit de Vrije Universiteit in Amsterdam dat voortaan alles in het Engels moet. Het is zorgwekkend dat Nederlands op steeds meer plekken in de ban gaat. Onze taal is immers een onmisbaar onderdeel van onze identiteit.”