Oud-prof TU Eindhoven: ‘Tien procent hoge woongebouwen is ‘risicovol’ bij brand’

Uit eigen onderzoek van Lichtenberg in Eindhoven bleek dat 10 van de 79 bekeken panden slecht scoren op brandveiligheid. Niet alleen is de gevelbekleding brandbaar, ook vluchtwegen en blusmiddelen zijn niet altijd op orde. ,,Toch is er geen reden voor paniek. De panden staan in het verdachtenbankje, maar zijn nog niet aangeklaagd. Want risicovol is nog niet brandgevaarlijk. In de meeste gevallen kunnen gebouwen met simpele middelen veilig gemaakt worden. Wat ik zou doen als bewoner van een woontoren in Eindhoven? Bij de eigenaar druk uitoefenen dat ze in actie komen en de brandveiligheid onderzoeken.”