Oud-PSV’er Bruma niet alsnog vervolgd voor betrokkenheid bij zwaar verkeersongeval in 2014

Horeca Eindhoven piekt tijdens DDW, maar minder dan vóór corona

25 oktober EINDHOVEN - De Dutch Design Week heeft na een jaar afwezigheid weer voor een grote stroom bezoekers uit binnen- en buitenland gezorgd. Restaurants, lunchtentjes en hotels in de stad hebben daar profijt van. Maar het was geen ‘tien dagen vlammen zoals in 2019', zo valt te horen.