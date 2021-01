Oud-Reuselnaar schrijft dik boek over Maria: ‘Mensen zoeken in coronatijden meer steun bij haar’

VIDEO Schoenenko­nin­gin Zeynep Dag wil ‘alles laten zien’ in nieuw tv-programma The Sky is The Limit over rijk in Nederland

17 januari Rijk en succesvol in Nederland. Dat geldt voor de Eindhovense schoenenontwerpster Zeynep Dag en is daarom één van de ‘rich and famous’ die door SBS6 gevolgd wordt in het nieuwe high society-programma The Sky Is The Limit. ‘Ik wil alles laten zien.’