Oud-topman Neways gooit bom in de vijver en schaart zich achter overname door VDL

Ontwerp Eindhovens congrescen­trum Elysion krijgt waardering, verbazing en twijfels over locatie

8 juni EINDHOVEN - Behalve veel waardering voor het iconische ontwerp van een nieuw congrescentrum bij het Van der Valk Hotel Eindhoven bestaan er in de politiek ook nog veel zorgen over het plan. De gemeenteraad hamert onder andere stevig op bescherming van de natuur in de Genneper Parken, bereikbaarheid via het openbaar vervoer en parkeerruimte.