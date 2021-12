Oud-voorzitter Eindhovense visclub moet vereniging anderhalve ton terugbetalen die uit de kas verdween

waterpolo Op je dertiende debuteren bij PSV: ‘Vrouwen moet je anders benaderen dan mannen’

Annelot van Rooijen debuteerde op haar dertiende in het eerste team van PSV. Negen jaar later is ze aanvoerster en de oudste van de ploeg. Afgelopen zaterdag verloren de Eindhovense waterpolosters met 6-9 van Het Ravijn. PSV verloor al zijn wedstrijden dit seizoen en staat laatste in de eredivisie.

19 december