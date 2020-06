Oud-voorzitter VVD tipt LPF Eindhoven: vraag appjes van burgemeester op

Naast coalitieparijen PvdA, GroenLinks, VVD en CDA hebben ook de oppositiepartijen SP, D66, Denk en Leefbaar Eindhoven aangekondigd om de motie dinsdagavond te ondersteunen. Samen zijn de voorstanders goed voor 39 van de 45 raadszetels. Directe aanleiding voor de motie is een afbeelding waarin de LPF Jorritsma en de voorman van Kick Out Zwarte Piet als kameraden afbeeldt. ,,We kunnen niet meer doen dan met zijn allen uitspreken dat we er tabak van hebben. En dat gaan we nu dus doen”, zegt fractievoorzitter Saskia Lammers van GroenLinks.

De fractievoorzitters van VVD, GroenLinks, CDA en D66 zeggen dat ze allemaal door Jorritsma geappt zijn over de LPF en de gewraakte afbeelding. De twee raadsleden van de LPF hebben géén appje gekregen. Reker hoorde via via dat commotie over de afbeelding mede tot een motie tegen zijn partij zou leiden.

Rolfes was tussen 1982 en 1998 raadslid voor D66 in Eindhoven. Later stapte hij over naar de VVD. Tot november 2019 was hij voorzitter van de VVD Brainportregio. ,,Nee, ik ging niet met ruzie weg, en ik heb niks met de LPF”, verzekert Rolfes. Het gaat hem om het principe. ,,’Entre nous’ appjes gaan versturen als burgemeester waarin je je beklaagt over andere raadsleden, dat is een vorm van roddel en achterklap die niet in Eindhoven thuishoort. Kritiek moet je met alle raadsleden delen. En nu leidt de input van de appjes mede tot een politiek feit, een motie tegen een partij. Dat is waar ik over val. Als burger wil ik nu weten wat er in die appjes staat.”