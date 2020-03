Oud-wethouder Eindhoven en voorzitter Van Abbestichting Peter van den Baar overleden

UpdateEINDHOVEN - Oud-wethouder Peter van den Baar uit Eindhoven is overleden, op vakantie in Oostenrijk met zijn familie. De huidige voorzitter van erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting moest de strijd tegen alvleesklierkanker staken in de nacht van woensdag op donderdag. Hij werd 79 jaar oud.

De in Lieshout geboren Van den Baar was getrouwd met Ria (77), heeft drie zonen en zeven kleinkinderen. Verder was de PvdA’er onder meer gemeenteraadslid in Eindhoven (1978-1982). Als bestuurder in Eindhoven (1982-1990) had hij vooral volkshuisvesting en enkele jaren zorg en welzijn in zijn portefeuille. Ook leidde hij van 2005 tot 2007 voetbalclub FC Eindhoven als voorzitter.

Voorzitter Peter van den Baar (midden) van de Henri van Abbestichting, met zijn illustere voorganger Wil Wernink (links) en zijn tijdelijke opvolger Marc van Abbe in 2009.

In 1997 zag Van den Baar zich genoodzaakt zijn functie als burgemeester neer te leggen in Goirle, na een onderzoek naar het aanbestedingsbeleid en de huisaannemer van de gemeente. Onder meer het feit dat een groot deel van het ambtelijk apparaat (en de gemeenteraad) zijn vertrouwen in hem opzegde, was daar debet aan. Van den Baar zag het als een rehabilitatie dat de toenmalige commissaris van de koningin Houben het vertrouwen in hem uitsprak. Een jaar later werd hij benoemd in Ootmarsum. In 2011 kreeg een nevenfunctie in Overijssel nog een staartje toen Van den Baar veroordeeld werd voor valsheid in geschrifte in zijn functie van voorzitter van het werkvoorzieningschap daar.

Peter van den Baar met de Zilveren Tulp 2018 van de Eindhovense Persclub die hij in ontvangst nam als voorzitter van de Henri van Abbestichting.

In Eindhoven leidde hij tot zijn dood als voorzitter de Henri van Abbestichting. In die hoedanigheid bemoeide hij zich graag met een groot aantal zaken in de stad. Om een (tegendraadse) mening zat hij nooit verlegen, of het nu om het Evoluon, de Paterskerk of de hoogbouw in de stad ging. Regelmatig botste hij daarbij ook met de huidige PvdA-wethouder Yasin Torunoglu.

Voor de Van Abbestichting was het bericht uit Oostenrijk een grote schok. Drie weken geleden meldde Van den Baar zich wel ziek, maar met de mededeling dat ze bij zijn terugkeer van vakantie maar eens een pilsje moesten gaan drinken over de overdracht. Dat kwam er dus niet meer van.

Vice-voorzitter Marc van Abbe van de Van Abbestichting - en tijdelijk waarnemer op verzoek van de al zieke voorzitter - zegt dat Van den Baar ‘een echt bestuurder is, die veel gedaan heeft gekregen'. ,,Hij was tot veel bereid om zijn doel te bereiken, was bereid om compromissen te sluiten, trok aan duizend touwtjes tegelijk. Alles vanuit een groot hart voor de stad. Zijn heengaan is voor ons een groot gemis omdat we zijn grote netwerk en zijn link met de politiek gaan missen.”

Het bestuur van de Henri van Abbestichting Eindhoven met op de voorgrond de overleden voorzitter Peter van den Baar. Links achter Ruud Nordt en tweede van rechts Marc van Abbe.

Ruud Nordt, ook van de Van Abbestichting, haalde Van den Baar min of meer over om de politiek in de gaan, in 1978. Nordt nam toen afscheid van de PvdA in de gemeenteraad. ,,Peter had een enorme betrokkenheid bij de politiek en het maatschappelijke. De stichting zal het moeilijk hebben om een opvolger te vinden die zo'n groot netwerk heeft, in de politiek, bij de ambtenaren, in de cultuur, het sociaal-maatschappelijke of in de sport.” Volgens Nordt kon Van den Baar tegenstellingen oplossen met zijn diplomatieke gaven, maar ging hij ook wel de confrontatie aan. ,,Als hij ergens achter stond, dan was hij ook overtuigd dat zijn mening ergens toe diende en dan probeerde hij je te overtuigen. Hij schuwde daarbij de schijnwerpers niet.”

En Jan van de Sande van de Van Abbestichting heeft het gevoel dat Van den Baar 'in het harnas gestorven is’. ,,Hij was nog steeds altijd bezig om dit of dat voor el kaar te krijgen. Als je met hem naar een wedstrijd van PSV ging dan was je hem de helft van de tijd kwijt, omdat ie dan weer iemand zag die hij wilde spreken”, aldus Van de Sande.