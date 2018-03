Oud-wethouder Eindhoven Lenie Scholten nu informateur in Nijmegen

NIJMEGEN - Lenie Scholten (GroenLinks) gaat onderzoeken welke coalitievormen mogelijk en haalbaar zijn in Nijmegen. Scholten was van 2002-2010 wethouder in Nijmegen en van 2010 tot 2016 wethouder in Eindhoven.

Omdat GroenLinks de grootste partij is in Nijmegen mag deze partij als eerste proberen een coalitie te formeren en een informateur aanstellen.

Scholten stopte in mei 2016 uit eigen beweging als wethouder in Eindhoven en ging (fulltime) in Nijmegen wonen. Sinds 1 september vorig jaar werkt ze weer in Eindhoven, voor drie dagen in de week als coördinator bij Vluchtelingen in de Knel. Hier geeft ze leiding aan een team van 7 betaalde krachten (part-timers) en ongeveer 50 vrijwilligers.

Kortmann

Yvo Kortmann, eerder waarnemend burgemeester in Best en Waalre, is in Dongen aangesteld als informateur. Hij gaat samen met Joost van Huijgevoort adviseren bij de vorming van een nieuwe coalitie in deze gemeente.