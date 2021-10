Oud-wethouder Mary-Ann Schreurs verrast met nieuwe partij zonder politici: dj en daklozenhelper Hugo van Rooij is lijsttrekker

Fresku is terug, als rapper én acteur: ‘Ik heb mijn ego losgelaten’

26 oktober EINDHOVEN - Rapper en acteur Fresku uit Eindhoven presenteert vandaag - op zijn 35e verjaardag - zijn zesde studioplaat. Ook speelt hij in een absurde comedy van BNNVARA als acteur. Maar optreden gaat hij vooralsnog niet. ,,Ze noemen me een ‘weigerartiest’, maar het is precies andersom.”