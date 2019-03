Oud-wethouder Schreurs zet aanval in op burgemeester Jorritsma van Eindhoven

EINDHOVEN - Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar het functioneren van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. Dat vindt D66-raadslid en oud-wethouder Mary-Ann Schreurs. Ze vraagt daarom in een brief aan het presidium van de Eindhovense gemeenteraad.

Volgens Schreurs staat Jorritsma in de gemeenteraad niet boven de partijen, speelt hij geen verbindende rol. houdt hij zich niet aan afgesproken procedures en maakt hij zich tijdens debatten in de gemeenteraad schuldig aan ‘inhoudelijke sturing’. In debatten over de bezuinigingen in het sociaal domein ontbreekt het bij hem juist aan ‘actieve sturing op de informatieplicht’.

Dat roept bij haar bovendien de vraag op of de burgemeester in de contacten met Eindhovenaren zich op dezelfde wijze opstelt. Aanleiding voor de brief van Schreurs aan het presidium is een aanvaring die de voormalige wethouder onlangs had met PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi. In een debat over de bezuinigingen in het sociaal domein verweet Bouteibi Schreurs dat zij vooral mist opwierp.

Onder de gordel

Schreurs vond de aanval van de PvdA’er onder de gordel. Ze vindt dat het presidium ook Bouteibi tot de orde moet roepen. Daarnaast verwijt ze Jorritsma dat hij Bouteibi bij zijn ‘karaktermoord’ in het debat gewoon zijn gang liet gaan en haar ook niet de kans gaf er op te reageren.

Fractievoorzitter Robin Verleisdonk van D66 wil niet ingaan op de hoogst ongebruikelijk actie van Schreurs. ,,Wat ik er van vind? Daar ga ik nog even niks over zeggen. We hebben contact gehad over haar brief, en daar wil ik het voor nu even bij laten.”