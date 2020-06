'Oud word je door dwars te zijn' Eindhovense Anna van Diesen viert honderdste verjaardag

Anna van Diesen blies afgelopen weekend de honderd kaarsjes uit. In haar appartement in woonzorgcentrum Wilgenhof in Stratum waar ze gelukkig weer bezoek mocht ontvangen. Twee aan twee kwamen ze op haar feestje terwijl de rest van de familie op de gang moest wachten tot er plek was. ,,Ze snapt het allemaal niet zo goed dat hele corona", zo vertelt haar zoon Mart. ,,Dat we afstand moeten houden, elkaar niet mogen knuffelen en dat de kleinkinderen maandenlang niet op bezoek kwamen. Ze is honderd, heeft alles al meegemaakt maar de afgelopen tijd was erg moeilijk."