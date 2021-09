Oud zorgcentrum Ekelhof in Eindhoven wordt omgebouwd tot 70 flexwoningen

Dat zei wethouder Yasin Torunoglu dinsdagmiddag in de gemeenteraad op vragen van D66-raadslid Robin Verleisdonk. Die noemde het ‘onwenselijk in deze tijd van woningnood dat een groot woongebouw al acht maanden leeg staat’. Torunoglu verwacht dat Wooninc. snel met de plannen naar buiten komt.

In de lijst met alle woningbouwlocaties staat het zorgcentrum aan de Sint-Claralaan voor 70 woningen genoteerd. Het plan om er flexwoningen in te vestigen stond in 2017 al eens op de agenda van Wooninc. Toen is de overdracht uitgesteld. Nadat de 50 bewoners waren verhuisd, heeft de corporatie het pand eerder dit jaar overgenomen. Op vragen van deze krant meldde een woordvoerster in augustus nog dat de concrete plannen dit najaar bekendgemaakt zouden worden.