Oud zusterhuis/Luzac College Heezerweg Eindhoven wordt beschermd wonen

EINDHOVEN - Na de bouwvak wordt het voormalig zusterhuis aan de Heezerweg in Eindhoven omgebouwd tot woongebouw voor beschermd wonen. In totaal komen er 20 tot 25 jonge bewoners in appartementen en kamers met gedeelde voorzieningen in het pand waar tot vorig jaar het Luzac College zat.

Binnen wordt al gewerkt, buiten staan wat containers voor bouwafval. Maar pas na de vakantie gaat het werk echt beginnen, zegt Bram Taks van Peters Projectontwikkeling (PPO) uit Schaijk. Dat bedrijf heeft het pand aan de Heezerweg overgenomen van het Luzac College. De particuliere middelbare school verhuisde vorig jaar naar de oude mts aan de Frederiklaan. Vanaf de kerstvakantie moeten hier straks jongeren komen te wonen die begeleiding krijgen bij het wonen. Daarvoor heeft PPO contracten gesloten met drie zorginstellingen uit de regio.

Volledig scherm Eindhoven voorma;ig Luzaccollege wordt verbouwd tot appartementen. © Fotopersburo van de Meulenhof BV De instellingen gaan verschillende vormen van begeleid wonen verzorgen. Zo komen er zelfstandige appartementen waar bewoners begeleid worden. In het middengedeelte komen jongeren van 12 tot 18 jaar in een beschermd wonen-situatie op kamers met gedeelde keuken, woonkamer en dergelijke. ,,Hier sliepen vroeger ook de nonnen. We veranderen de klaslokalen van het Luzac College weer in kamers. Daarmee brengen we de oude bestemming weer een beetje terug", aldus Taks.

Tot 1980 woonden de nonnen van de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Hart hier. Vijftig jaar verzorgden ze meisjesonderwijs in de buurt, onder meer op de Sint-Bernadette kleuterschool die toegankelijk was via de poort aan de linkerkant van het pand. De ‘Dochters’ waren de vrouwelijke tak van de Missionarissen van het Heilig Hart. Die richtten in 1929 het zogenaamde Rectoraat ofwel de parochie Sint-Jozef in Tivoli op. Ze woonden in het gebouw tussen de kerk en het zusterhuis. Dat werd in 2010 tegelijk met de Tivolikerk afgebroken. Eerder dit jaar liet SDK Vastgoed ook de Tivolitoren op het terrein slopen omdat die in slechte staat verkeert. Hier maakt de ontwikkelaar een plan voor huurwoningen en koopappartementen.

Volledig scherm Het zusterhuis/Luzac College aan de Heezerweg in Eindhoven, aan de achterkant. © Michel Theeuwen

De buitenkant van het kloosterpand blijft nagenoeg ongewijzigd, aldus Taks van PPO. Wel wordt er dubbel glas aangebracht in de kozijnen. In de kapel aan de rechterkant worden wel een paar ramen gemaakt om die nuttig te kunnen gebruiken. Door het pand goed te isoleren denkt de ontwikkelaar de energielasten te beperken. Gasloos verbouwen hoeft niet in een bestaande situatie en dat gebeurt ook niet. Vooruitlopende op de definitieve bouwvergunning - die ligt nu ter inzage - is aannemer Peters, ook onderdeel van het concern, al begonnen met werkzaamheden. Zo worden de klaslokalen, de enorme afzuiginstallatie en de oude keuken verwijderd. Een wijziging van het bestemmingsplan voor de verbouwing is niet nodig, aldus Taks. ,,Het had een maatschappelijke bestemming en die blijft het ook houden. Omdat het om beschermd wonen gaat, past dat in het bestemmingsplan.”

Volledig scherm Het oude zusterhuis/Luzac College aan de Heezerweg in Eindhoven, met het terrein waar ooit het Rectoraat en de Tivolikerk stonden. © Michel Theeuwen

Daarmee is het nonnenpand het enige religieuze gebouw dat nog overeind staat op het terrein. Wel staan er nog twee oude scholen: de meisjesschool Sint-Jozef en Maria aan de Heezerweg (later De Zevensprong, nu ateliergebouw) en de Sint-Jansschool voor jongens (waar nu speciaal onderwijs De Korenaar zit, aan de Rector Baptistlaan). Die school gaat op termijn naar nieuwbouw aan de Avignonlaan.