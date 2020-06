Oude afstraffing Tommie van den Burg moet twee mannen lange celstraf kosten

Tot verbijstering van de schouwarts zag deze in mei 2015 bij onderzoek van de toen doodgeschoten Tommie tientallen oude botbreuken, plus littekens van wonden en operaties. Zijn familie had antwoorden. Tommie was in 2014 te grazen genomen door drie, vier kerels die hem met een ijzeren pijp bewerkten en voor dood achterlieten in de bossen van Liempde.