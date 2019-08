Oude ambacht herleeft, leren spinnen in het preHistorisch Dorp

De eerste versie van het spinnewiel stamt uit de twaalfde eeuw. Wat we in het preHistorisch Dorp zien, is de variant die door de voet wordt aangedreven. Die werd rond 1520 bedacht in wat we nu Duitsland noemen. Annelin Kloens (15) trapt met haar rechtervoet een pedaal naar beneden, die met een veer steeds weer omhoog komt. De pedaal is met een beugel bevestigd aan een groot wiel, net iets uit het midden. Het draaiende wiel is via een riem verbonden met een klein wieltje waaraan een klos is bevestigd. Om die snel ronddraaiende klos is het begin van een draad wol vastgemaakt. Annelin houdt een kluwen wol in haar handen waaruit de draad getrokken wordt. Soms is de draad dik, dan weer dun en hij breekt ook wel eens. Annelin leert het ambacht van Tineke uit den Boogaard, al vijftien jaar vrijwilligster bij het preHistorisch Dorp en gekleed in een blauwe wollen jurk. ,,Nee, niet zelf gemaakt, maar ik zou het wel gekund hebben", vertelt ze.