Oude Gracht Eindhoven krijgt ‘echt’ buurthuis in Aan de Meet

Een gezamenlijke maaltijd voor senioren in Oude Gracht, vergaderingen van de buurtverenigingen of een koffiepauze voor de rolstoelwandeling van zorgcentrum Peppelrode. Het zijn activiteiten die plaats kunnen vinden in het gebouw Aan de Meet aan de Amazonenlaan/Orpheuslaan.

,,Wij hebben overdag ruimte genoeg en in de wijk zit verder helemaal niks. Terwijl er de laatste jaren wel meer vraag naar ruimte was", aldus beheerder Sarina van Dalen van de stichting Aan de Meet. De buurtverenigingen Oude Gracht West en Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart (VOKE) zien wel een rol weggelegd voor het nieuwe buurthuis.

‘Aan de Meet sluit aan bij wensen in de buurt’

,,Uit onze enquête in de buurt blijkt dat er wel behoefte is aan een buurthuis, vooral als ontmoetingsplek, maar ook als beginpunt voor activiteiten als een speurtocht of voor een fancy fair op het grasveld. Het sluit mooi aan op de wensen. En wij zijn als nieuwe vereniging ook op zoek naar een vaste locatie, want er is inderdaad niks in onze buurt", aldus voorzitter Olaf van der Harst van West.

Volledig scherm Aan de Meet, het handboogsportcentrum aan de Amazonenlaan in Eindhoven (linksonder), krijgt waarschijnlijk ook een rol als buurthuis in de wijk Oude Gracht. © Google Maps

,,Wij hebben geen directe plannen voor activiteiten in Aan de Meet", zegt secretaris Bert Coenen van VOKE. ,,Maar we groeien nu uit de ruimte die we bij Lunet Zorg gebruiken voor onze ledenvergaderingen. Wij zouden ook blij zijn met een grotere accommodatie als Aan de Meet. Ook voor een spontane ontmoeting, even bijpraten met een kop koffie.”

En dus kwam het plan van de gemeente Eindhoven, om voor veel meer sportaccommodaties een buurthuisfunctie toe te kennen, als geroepen, zegt Van Dalen. ,,Dat loopt al twee jaar. Maar vanwege corona is de gezamenlijke aanvraag uitgesteld. Dus hebben we maar zelf de stoute schoenen aangetrokken", aldus beheerder Sarina van Dalen van de stichting Aan de Meet.

Het onderkomen van de handboogsportverenigingen OGIO 1864 en Da Vinci, Bowlsclub Eindhoven en bridgeclub Oude Gracht is de laatste tijd dicht geweest. Niet alleen vanwege corona, maar ook omdat bij de storm in juni het dak deels is ingestort. Dat is net allemaal hersteld. ,,We hebben net nieuwe gordijnen opgehangen", aldus Van Dalen.

Eindhoven wil met het toestaan van andere maatschappelijke functies ook de exploitatie van sportvoorzieningen versterken. Dat geldt ook voor Aan de Meet, zegt Van Dalen. ,,Het gaat natuurlijk ook om de inkomsten. We zijn een stichting zonder subsidie die helemaal op vrijwilligers draait. Dus dan moet je wat doen om te zorgen dat het gebouw redelijk door de tijd komt.”

Volledig scherm Bert Coenen, secretaris Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart (VOKE) in Oude Gracht Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media

In een notitie van juni vorig jaar schrijft wethouder Stijn Steenbakkers dat in de sportkantines en dergelijke maatschappelijke voorzieningen onderdak kunnen vinden. Ook kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang worden toegestaan. Coenen van VOKE tekent daar wel bij aan dat de vereniging geen problemen heeft met buurtactiviteiten. ,,Maar het moet niet zo zijn dat Aan de Meet veel mensen van buiten gaat trekken, met de bijbehorende verkeersbewegingen. Dat zouden we wel minder vinden.”

‘Na corona gaan we er tegenaan’

Voorwaarde is ook dat de beheerder een omgevingsvergunning aanvraagt, zoals Van Dalen nu ook gedaan heeft. Dan kan getoetst worden of er nog bouwtechnische belemmeringen zijn. Volgens de beheerder van Aan de Meet is dat hier niet aan de orde. ,,Als de coronamaatregelen versoepeld worden, gaan we er tegenaan.” Daarover heeft de beheerder ook al overlegd met de buurtverenigingen in Oude Gracht.

De gemeente wil wel nadrukkelijk in de gaten houden of de sportvoorzieningen in hun nieuwe rol niet te veel huurders wegkapen bij bestaande wijkgebouwen en dergelijke. Ook dat lijkt in Oude Gracht niet aan de orde.