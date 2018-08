Oude klimhal tegen de vlakte op Strijp-S in Eindhoven

Bewoners­clubs Stratum vangen bot: geen plek in Sint Jozef­school in Eindhoven

12:19 Drie bewonersorganisaties uit Stratum zien hun droom in duigen vallen: er komt geen wijkhuis in de Sint Jozefschool aan de Geraniumstraat. De gemeente Eindhoven gaat de verkoop van de Sint Jozefschool niet uitstellen. In de raadscommissie van donderdagavond bleek dat de meerderheid van de raad de verkoop doorzet.