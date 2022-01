Oude liefde roest niet: Ernst Jansz toont zijn liefde voor Chopin

Man raakt lichtge­wond aan gezicht bij steekinci­dent in Eindhoven, drie mannen aangehou­den

EINDHOVEN - De politie onderzoekt een steekincident dat zondagavond plaatsvond in een woning aan de Ericastraat in Eindhoven. Eén man heeft daarbij lichte snijwonden in zijn gezicht opgelopen, meldt de politie. Drie mannen zijn aangehouden.

21:54