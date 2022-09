Oude panden aan Grote Berg in Eindhoven maken plaats voor 27 nieuwe huurappartementen

Ennatuur­lijk zet in op aardwarmte in Eindhoven en elders: overname van specialist in Noord-Hol­land

EINDHOVEN - Verwarmen met aardwarmte in Eindhoven en elders in het land. Ennatuurlijk gaat er serieus werk van maken na de overname van een specialistisch bedrijf in Noord-Holland.

25 september