Oude Rabobank aan Fellenoord Eindhoven nu onherkenbaar

Eigenaar OVG Real Estate is de grijze kantoorkolos aan het ombouwen voor de nieuwe huurder: de Rijksvastgoeddienst gaat hier onder meer de Belastingdienst huisvesten. Dat moet eind 2019 of begin 2020 gebeuren.

De wat donkere, gesloten gevel is helemaal opengegooid. Die krijgt straks grote glaspartijen die zorgen voor meer daglicht in het gebouw, onder meer in een patio in het midden van het gebouw. Ook krijgt het gebouw een WKO-installatie die gebruik maakt van warmte in het grondwater, en zonnepanelen.